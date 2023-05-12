Директора школы Петербурга отправили под домашний арест по делу о вымогательстве денег у учителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения директору школы, которую подозревают в вымогательстве денег у учителей. Об этом в пятницу сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд отправил подозреваемую под домашний арест на месяц. Из квартиры ей запретили выходить до 27 июня, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, по версии следствия, женщина вместе с двумя своими заместителями брала деньги у рабочего, учителей музыки и иностранных языков. Суммарно педагоги отдали руководству около 200 тысяч рублей. За это директор и замы обещали им хорошие условия труда и повышенную премию.

Двум заместителям директора школы в ближайшее время выберут меры пресечения. Для одного из них следствие попросило домашний арест, а для другого – арест в следственном изоляторе.