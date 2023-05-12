Депутаты ЗакСа Петербурга предложили отмечать годовщину Таллинского прорыва

Депутаты ЗакСа Петербурга предожили отмечать годовщину Таллинского прорыва. Фото: КУЗЕНКОВ Олег

Депутаты петербургского ЗакСа предложили официально отмечать годовщину Таллинского прорыва. С такой инициативой выступили Всеволод Беликов и Константин Чебыкин. Об этом 12 мая пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- Моряки очень хорошо помнят подвиг своих старших товарищей. Морское профессиональное сообщество всегда отмечало эту дату, всегда о ней помнило и понимало, что это серьёзная, драматичная веха в истории флота, но очень честная и героическая, - отметил Всеволод Беликов.

Напомним, в августе 1941 года 225 кораблей и судов Балтийского флота добирались из Таллина в Кронштадт. 28 тысяч человек, которые прибыли в Ленинград, сразу же включились в его оборону. В битве погибли 15 тысяч человек. Сейчас Таллинский прорыв считается крупнейшей военно-морской операцией на Балтике в период Великой Отечественной войны.