Закрытие МДТ из-за санитарных нарушений продлили в Петербурге

МДТ закрыт с 5 мая. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В социальных сетях Малого драматического театра появилось сообщение о том, что закрытие учреждения продлили. Из-за протокола Роспотребнадзора МДТ не показывает спектакли с 5 мая. Сегодня стало известно, что заявленные в афише спектакли с 13 по 16 мая тоже не состоятся.

- Пока не определена дата судебного заседания, - говорится в соцсетях театра.

Зрителям объяснили, что билеты можно вернуть по месту их приобретения. Потраченные деньги петербуржцам вернут в полном объеме. Тем, кто купил билеты на официальном сайте МДТ, делать ничего не нужно: деньги вернутся на карту.

Напомним, перед закрытием в МДТ перенесли спектакли с участием Данилы Козловского. Через некоторое время в здание пришли сотрудники Роспотребнадзора с проверкой. Они нашли санитарные нарушения. Дело поступило в суд, но судья вернул документы составителю.