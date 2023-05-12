Новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов установят в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов высчитывают в Петербурге. В ближайшее время стоимость услуги по обращению с ТКО для физических и юридических лиц изменится. Об этом 12 мая пишет «Деловой Петербург».

- До конца года в Северной столице установят новые нормативы накопления ТКО для 40 категорий объектов общественного назначения и для трех категорий объектов жилищного фонда, - сообщает издание со ссылкой на комитет по природопользованию.

Напомним, нормативы, которые действуют в нашем городе сейчас, комитет по тарифам установил почти шести лет назад, в 2017 году. Предложение по новым нормативам в ближайшее время направят на рассмотрение ППК «Российский экологический оператор».

Тарифы вырастут не для всех категорий объектов. Чиновники не раскрывают детали, но сообщают, что кое-где норматив наоборот станет меньше.