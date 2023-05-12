Ресторан загорелся на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге

Ресторан загорелся на Шлиссельбургском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга во второй половине дня, 12 мая было не спокойно. На Шлиссельбургском проспекте загорелся один из ресторанов. Очевидцы рассказали спасателям о возникшей из-за пожара дымовой завесе в 17:21. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Сведения о пострадавших не поступали– уточнили в пресс-службе.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Как стало известно, в павильоне вспыхнула деревянная обрешетка и утеплитель кровли. На видео, записанном очевидцами, заметно, как густые клубы дыма просачиваются из-под верхнего слоя крыши. К слову, огонь быстро охватил площадь в 50 квадратных метров. Для того, чтобы потушить яростное пламя потребовалось целых семь пожарных машин, 34 спасателя и больше часа времени. Последние искры полностью потухли только к 18:53.