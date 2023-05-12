10 тысяч платных парковочных мест появятся в Василеостровском районе Петербурга

10 тысяч платных парковочных мест появятся в Василеостровском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Десять тысяч платных парковочных мест появятся к ноябрю 2023 года в Петербурге. Для этого рабочая группа вместе со специалистами центра управления осмотрели Василеостровский район. Как стало известно, подобные зоны появятся на 118 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Самой запаркованной оказалась Кожевенная линия, – уточнили в правительстве.

В планах комитета по транспорту также обустроить специализированные места для транспорта инвалидов. Их количество от общего числа составит около десяти процентов. К слову, платная парковка в Василеостровском районе будет работать до Наличной улицы включительно. А вот в сторону намыва места для машин останутся бесплатными.

Напомним, что все жители района могут оформить себе льготное парковочное разрешение резидента. Оно стоит 1800 рублей в год и, как сообщили в правительстве, позволяет парковаться на территории всего района без ограничений.