Ударившего ножом мужчину жителя Ленобласти обвинили в убийстве

Житель Ленобласти заколол человека ножом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

41-летнего жителя Выборга обвинили в убийстве. Как стало известно, мужчина заколол человека во время ссоры. Ранее на него завели уголовное дело, расследование которого наконец завершилось. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ленинградской области.

– Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в октябре 2022 года обвиняемый был под воздействием алкоголя, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В следственном комитете также уточнили, что пьяный мужчина находился на улице Кировские дачи, где и возник конфликт. В ходе потасовки, обвиняемый не менее двух раз ударил пострадавшего ножом по голове и телу. Очевидцы вызвали скорую помощь, а бригада госпитализировала потерпевшего в одну из больниц области. Но уже в медучреждении он скончался от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе, к 12 мая следователи собрали достаточное количество доказательств. Поэтому обвинение и материалы по нему скоро передадут в суд для рассмотрения по существу.