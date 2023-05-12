Новый флагманский магазин одежды открылся в «Галерее» в Петербурге

Новый флагманский магазин одежды открылся в «Галерее». Фото: vk.com/loverepublic_official

Ретейлер «Мэлон Фэшн Груп» открыл новый магазин бренда Love Republic в ТРК Галерея в Петербурге. К слову, бутик одежды не только занял помещение ушедшего Victoria's Secret, но и несколько изменил свою коллекцию. Об этом сообщили в официальном сообществе фирмы ВКонтакте.

– Провели клиентский день со стилистом, хорошей музыкой и автоматом с подарками для гостей, – говорится в посте об открытии еще одной точки бренда.

Компания уже запустила премиальную линейку. Среди ее отличий: более сложный крой, такие натуральные ткани как вискоза, лен, шелк, а также натуральная кожа. Конечно, и цена у нее будет выше. Кроме того, Love Republic собирается продавать одежду для любителей спорта: леггинсы, бра, куртки и футболки, созданные в коллаборации с Алесей Кафельниковой.