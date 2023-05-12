Рейсы из Петербурга в Шанхай возобновят впервые с 2019 года

Рейсы в Шанхай из Петербурга запустят с 6 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из петербургского аэропорта Пулково впервые за четыре года запустят рейсы в Шанхай. Прямые маршруты начнет выполнять авиакомпания China Eastern Airlines с 6 июня. Самолеты будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Об этом сообщили в пресс-службе «Пулково».

– Из Северной столицы в китайский аэропорт «Пудун» воздушные судна будут отправляться в 23:05, – уточнили в пресс-службе компании.

А возвращаться в город на Неве из Китая железные птицы станут раньше: в 21:05. Кстати, вылетать пассажиры в Шанхай будут на воздушных судах Airbus A330-300.

В пресс-службе также напомнили, что для туристов из Китая доступны популярные международные направления. Так, транзитные пассажиры, прежде чем продолжить путешествие, могут находиться в Петербурге без визы в течение 144 часов.