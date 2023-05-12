Потребительские товары подорожали на 2,39% в Ленобласти

Потребительские товары подорожали на 2,39%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Ленобласти снова вырос. Так, с января по апрель 2023 года подорожание составило 2,39 процента. К слову, стоимость продовольствия также увеличилась с начала года – на 1,72 процента. Об этом 12 мая сообщили в отделе статистики цен Петростата.

– За предыдущий месяц цены на товары и услуги выросли на 0,15 процента, а на продовольствие наоборот снизились на аналогичный показатель, – говорится в сообщении.

Кстати, в апреле 2023 года плодоовощная продукция подешевела на 0,1 процента. Самым «дорогим» оказался лук репчатый: его стоимость выросла на 25,2 процента. Второе место заняла капуста белокочанная – на 18,5. А совсем не амбициозным по росту цен стал виноград. Его стоимость выросла всего на 3,2 процента. Кстати, теперь минимальный месячный набор продуктов питания в регионе можно приобрести за 6298,64 рубля. Этот показатель оказался на 0,7 процента выше, чем в марте 2023 года.