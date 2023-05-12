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НовостиПроисшествия12 мая 2023 19:08

Петербуржца обвинили в содержании наркопритона и хранении крупной партии наркотиков

Запрещенное заведение он обустроил из собственной квартиры
Элеонора КУРЮМОВА
Прокуратура обвинила петербуржца в содержании наркопритона.

Прокуратура обвинила петербуржца в содержании наркопритона.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Под внимание прокуратуры Петербурга попался ранее судимый житель Северной столицы. Ведомство обвинило мужчину в попытке сбыта запрещенных веществ, а также содержании наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– Следователи выяснили, что обвиняемый содержал помещение для потребления психотропных средств, – уточнили в пресс-службе.

Как стало известно, оригинальностью мужчина не отличался. «Рекреационную» запрещенную зону он сделал из собственной квартиры на проспекте Славы. Там же обвиняемый хранил все необходимое: весы для расфасовки доз, пластиковые бутылки и трубки.

Кроме того, фигурант хранил в своем жилище вплоть до задержания сотрудниками правоохранительных органов более семи грамм наркотика. Вещество было бережно расфасовано в свертки. В дальнейшем, как стало известно, мужчина собирался продать его. Уголовное дело уже направили во Фрунзенский суд для рассмотрения по существу.