ТЭК проверит теплосети с 15 по 19 мая в семи районах Петербурга

ТЭК проверит теплосети в семи районах города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отопительный сезон в Петербурге закончился совсем недавно, а город уже вовсю готовится к новому. Так, ГУП ТЭК проведет гидравлические испытания с 15 по 19 мая в семи районах Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

– Готовясь к новым, грядущим холодам, организация выполнит 262 испытания тепловых сетей в своей зоне ответственности, – уточнили в пресс-службе компании.

Как стало известно, начнутся проверки уже в этот понедельник. Маршрут обследования стартует с тепловых сетей в Приморском и Пушкинских районах города на Неве.

Специалисты испытают на прочность и плотность магистральные, распределительные и внутриквартальные сети также в Красногвардейском, Невском, Московском, Колпинском и Фрунзенском районах.

Кроме того, ГУП ТЭК исследует и трубопроводы во Всеволожском районе Ленобласти. Там 17 мая проверят подведомственную базу отдыха «Силандэ» в поселке Стеклянный.