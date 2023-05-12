Осужденные будут работать на предприятиях Петербурга

Осужденные будут работать на предприятиях Северной столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Федерально службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев заключили новое соглашение. По нему в Северной столице осужденные смогут работать на предприятиях города. Кроме того, документ в целом способствует обеспечению прав и законных интересов осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Документ подписали в рамках одиннадцатого Петербургского международного юридического форума, – уточнили в пресс-службе правительства.

Александр Беглов отметил, что в соглашении закрепляет получение общего образования несовершеннолетними – как подозреваемыми и обвиняемыми, так и осужденными.

К слову, в исправительных учреждениях, как отметил глава города, также продолжат модернизировать и создавать новые рабочие места. Осужденные будут выполнять заказы как города, так и муниципальных образований. По мнению губернатора, необходимо сделать условия, чтобы дать оступившимся шанс изменить свою судьбу.