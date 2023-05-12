Жесткое столкновение произошло между иномаркой и такси на перекрестке в Петербурге

Столкновение произошло между иномаркой и такси. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная авария произошла на перекрестке Литейного и Артиллерийского проспектов. Мерседес на полном ходу влетел в такси. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте.

– Оба автомобиля в утиль. Учитывая, сколько стоят сейчас запчасти, – раздосадовано причитают свидетели столкновения между автомобилями.

А вот сами владельцы протараненных машин почти не печалятся. Водитель черного «немца» вовсе влез на его помятый капот и, скрестив руки, попросил прохожего сфотографировать его. Хотя, по мнению очевидцев происшествия, именно он спровоцировал столкновение. Как сообщают они в комментариях под постом, водитель «Мерседеса» быстро двигался по трамвайным путям по встречке.

Больше всего не позавидуешь автомобилям: у такси почти полностью снесена передняя часть кузова, начиная с крыльев машины. А у черного «Мерса, кажется, даже можно увидеть двигатель.