Машина перевернулась из-за ДТП на КАД около Стрельны. Фото: vk.com/spb_today

Странную статистику замечают жители Петербурга. В городе в последнее время почти не бывает дней без ДТП с перевернувшимися автомобилями. Вот и вечер 12 мая не прошел без аварии с совершившим кульбит автомобилем. Машина, как стало известно, перевернулась на 90-м километре внешней стороны КАД около Стрельны. Видео с места происшествия опубликовали проезжавшие мимо водители в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Очень важно соблюдать дистанцию. В последнее время все чаще вижу на дорогах любителей «притираться», – комментирует прикрепленный ролик один из пользователей социальной сети.

В каком состоянии сейчас находится водитель, находившийся за рулем белого авто, не известно. Но на стоящей рядом черной «Тойоте» каких-либо серьезных повреждений не видно. Тем временем, пользователи социальных сетей в комментариях устроили дискуссию об установленных скоростных режимах и необходимости их соблюдения.