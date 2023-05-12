Мотоциклист попал под колесами машины на перекрестке Яхтенной и Оптиков в Петербурге

Мотоциклист попал под колесами иномарки. Фото: vk.com/spb_today

Недавно открытый мотосезон в Петербурге продолжает нести потери. В этот раз двухколесный гонщик оказался под колесами «Хендай Крета». ДТП между мотоциклом и иномаркой произошло на перекрестке Яхтенной и улицы Оптиков. Фото с места происшествия опубликовали в сообществе в социальной сети ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Заколдованный перекресток. Вечно на нем аварии случаются, – прокомментировал один из читателей сообщества.

На фотографиях, сделанными очевидцами, видно, что двухколесный конь оказался в буквальном смысле под капотом и колесами коричневого авто. Пользователи социальной сети вступили в разгоряченные словесные споры в комментариях о том, кто же из водителей все-таки решил пренебречь ДТП. Но разница в ущербе очевидна даже без сотрудников ГИБДД: у «корейца» лишь отвалились номера, в то время как мотоциклу предстоит серьезный, если не капитальный ремонт.