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НовостиПроисшествия12 мая 2023 21:11

Уголовное дело из-за госизмены физика из Новосибирска зарегистрировали в Петербурге

Материалы дела находятся под грифом «Совершенно секретно»
Элеонора КУРЮМОВА
Физика из Новосибирска обвиняют в госизмене. Фото: www.itam.nsc.ru/

Физика из Новосибирска обвиняют в госизмене. Фото: www.itam.nsc.ru/

Городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении новосибирского физика, а также главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Ученый обвиняется в государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Обвиняемый в данный момент находится под стражей, – уточнили в пресс-службе ведомств.

К слову, материалы дела накануне были переданы судье. Они помечены грифом «Совершенно секретно».

Напомним, что с июня 2022 года ученый находится под стражей. Его дело расследовал центральный аппарат ФСБ России. Кроме того, ранее в СМИ появились сообщения о том, что ученый обвиняется в предоставлении секретных данных, связанных с гиперзвуком. К слову, физику грозит большой срок: вплоть до пожизненного.