Измученную собаку с огнестрельным ранением и сломанными костями спасают в Петербурге

Собаку с огнестрельным ранением пытаются спасти петербуржцы. Фото: vk.com/club186951025

В Петербурге неравнодушные люди накануне обнаружили погибающую собаку с простреленной лапой. Как выяснилось, пуля задела не только мышцы, но и кости: передняя нога у животного сломана. Сейчас пес находится на временной передержке в клинике. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Кировск-Шлиссельбург/Помощь бездомным кошкам».

– Температура 40! Собака в ветеринарке, но здесь нет стационара. Нас хотят отправить на улицу, – сообщила автор поста.

Она также добавила, что первичный прием обошелся в сумму более четырех тысяч рублей. И, конечно же, это не последние траты. Поэтому женщина открыла сбор. Кстати, сейчас общими силами жителей Северной столицы удалось собрать более 43 тысяч рублей. Всю отчетность временная хозяйка публикует в специальной группе. Кроме того, отследить судьбу пострадавшего пса можно в группе «Кировск-Шлиссельбург/Помощь бездомным кошкам». Женщина также уточнила, что для четырехлапого пушистика ищут куратора.