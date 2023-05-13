Дожди начнутся в Петербурге 13 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ожидаются дождливые выходные. В субботу, 13 мая 2023 года, будет порой облачная погода и периодически моросить, но не долго. Тем не менее, погода окажется теплой, так что можно смело отправляться на прогулку. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, днем северо-западный, северный умеренный, - сообщили синоптики.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 17-19 градусов. К ночи снова похолодает до 7-9 градусов.

Воскресенье окажется примерно таким же. Снова в Петербурге пройдут кратковременные дожди, но температура воздуха поднимется еще выше и составит уже плюс 18-20 градусов.