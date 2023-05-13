Бетонная стена обрушилась на велодорожку на Свердловской набережной Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Бдительный горожанин рассказал, что в Санкт-Петербурге на Свердловской набережной обрушилась стена прямо на пешеходную и велосипедную дорожку. Бетонная плита, которая является отделкой пешеходной части набережной, свалилась целиком, да и остальные уже начали отслаиваться. Об этом очевидец рассказал 13 мая 2023 года.

- Для всех любителей покататься по набережной, обратите внимание на обрушение стены. Остальное уже отслоилось, там огромная щель. Здесь велодорожка, поэтому вся эта штука может упасть вам на голову, поэтому старайтесь проезжать подальше от стены, - предупредил мужчина.

Отметим, что особенно в хорошую погоду в этом месте на Свердловской набережной очень много отдыхающих, а также любителей велоспорта и бега. Им всем рекомендуется быть осторожными и бдительными, чтобы не оказаться под бетонной плитой.