Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 6,4 млн рублей

Мошенники выманили у петербургской пенсионерки 6,4 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует уголовное дело об очередных мошеннических действиях. Жертвой обманщиков стала 77-летняя женщина, которая лишилась сразу 6,4 миллионов рублей, доверившись аферистам. Об этом 13 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 26 апреля 77-летней петербурженке на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись следователем, сообщил, что неизвестные мошенническим путем якобы продали её квартиру на улице Бутлерова. Под предлогом «спасения» накоплений преступник убедил пенсионерку перевести имеющиеся денежные средства на "безопасный счет", - рассказал источник.

Доверчивая женщина сделала все, как сказали ей мошенники. В итоге с 26 апреля по 11 мая она перевела на их счета 6,4 миллионов рубле.

На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемых.