Шестилетнего мальчика сбил пьяный водитель на машине во дворе дома в Петербурге

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после ДТП, в котором пострадал ребенок. Все произошло днем 12 мая 2023 года на улице Антонова-Овсеенко. Под колесами машины оказался шестилетний мальчик, который гулял по двору вместе с родителями. Об этом подробно сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 16:42 у дома 5/2 по улице Антонова-Овсеенко 34-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Шкода Октавия» и, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на шестилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги в сопровождении родителей, - рассказали в полиции.

В итоге ребенка с места ДТП госпитализировали в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Водителя проверили на наличие алкоголя и обнаружили 0, 451 мг/л.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.