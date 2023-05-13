Двое подростков и девушка пострадали в ДТП в Петергофе

Полицейскими проводится проверка обстоятельств ДТП в Петергофе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Петергоф, который входит в состав Санкт-Петербурга, произошло ДТП, в котором пострадали три человека, среди которых двое подростков. Все случилось вечером 12 мая 2023 года на улице Чичеринской. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- У дома 2 по улице Чичеринской 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21103», не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный у края проезжей части с правой стороны по ходу движения автомобиль «Форд 6538» под управлением 26-летнего водителя, - рассказали в полиции.

В итоге пострадали пассажиры «ВАЗ» - 20-летняя девушка, а также двое подростков 15 и 16 лет. Всех с места аварии госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.