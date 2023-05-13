Мужчина пытался оторвать половые органы пенсионеру во время драки в Петербурге

Сосед едва не оторвал петербуржцу мужское достоинство Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге между двумя соседями возникла драка, в ходе которой один пытался оторвать половой орган другому. Все случилось в подъезде одного из домов на проспекте Испытателей в Приморском районе города вечером 12 мая 2023 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 13 мая в седьмом часу утра в травмпункт района обратился 61-летний мужчина. У него нашли ушиб и кровоподтек у правого виска и ушиб наружных половых органов. Пациенту оказали помощь и отпустили, - рассказал источник.

Выяснилось, что около 23 часов вечера пенсионер повздорил с соседом на лестничной клетке. Между ними завязалась драка, а во время потасовки неприятель использовал запрещенный прием: схватил пенсионера между ног и сжал изо всех сил.

Полиция начала проверку по заявлению о причинении вреда здоровью.