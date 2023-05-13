Двое детей пострадали в ДТП в Ленинградской области

Полицией Выборгского района Ленобласти проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадали дети Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции проводят проверку после аварии, в которой пострадали двое детей. ДТП произошло днем 12 мая 2023 года в поселке Рощино. За рулем машины находился 31-летний мужчина, который был пьян. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 12 мая в 16:05 у дома 2 по улице Кирова в пос. Рощино 31-летний водитель «Субару Легаси», находившийся в состоянии алкогольного опьянения совершил съезд с проезжей части дороги вправо с последующим наездом на дерево, - рассказали в полиции.

В момент аварии в машине находились дети семи и шести лет. Оба они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.