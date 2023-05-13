Приморский проспект Петербурга встал в жесткую пробку из-за перевернувшейся машины Фото: СОЦСЕТИ

Санкт-Петербург даже в выходные оказался перегружен пробками. Так, днем 13 мая 2023 года, на Приморском проспекте образовался серьезный затор. "Газель" перевернулась на дороге, задев попутно еще "БМВ". В итоге машины перекрыли проезд и создали очень большую пробку. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

- На Приморском проспекте из за "Миникупера" "Газель№ лежит на асфальте, - рассказали очевидцы.

Как именно произошла авария, не уточняется. Однако известно, что затор серьезный. Загруженность магистрали в центр — 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

На данный момент на месте аварии участники ДТП ожидают спасательные службы и сотрудников полиции, чтобы зафиксировать произошедшее и разобраться, кто же виноват.