Ребенка с сильными ожогами доставили на вертолете из Пскова в Петербург / Фото: Комздрав

В Санкт-Петербург на вертолете госпитализировали ребенка, у которого был огромный ожог. Маленького пациента доставили 13 мая 2023 года спецбортом санавиации в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий из Пскова. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

- 13 мая бортом санавиации в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Первая Детская городская больница) был доставлен пациент из ГБУЗ «Детская клиническая областная больница», город Псков. Пациент поступил с термическим ожогом 65 процентов 2-3 степени, - рассказали в ведомстве.

В пути госпитализация заняла порядка часа. Отмечается, что ребенка уже доставили в уникальное для Северо-Западного Федерального округа ожоговое отделение, где сейчас получает все необходимое лечение.