Две полосы движения перекроют на КАД Петербурга с 16 мая

На внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге снова перекроют движение. На этот раз введут ограничение на участке внешнего кольца между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе. Об этом 13 мая 2023 года предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На время работ по ликвидации колеи с 16 по 28 мая будут перекрыты две полосы между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе. Конкретно, для проезда закроют третью и четвертую полосы, - сообщили дорожники.

Пока будут проходить работы по двум остальным полосам специально для безопасности рабочих и автомобилистов установят ограничение по скорости до 50 километров в час. Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.