Рождаемость в Петербурге снизилась на 8% за год

Рождаемость в Петербурге снизилась на 8% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за первый квартал 2023 года упала рождаемость. Причем, в сравнении с этим же периодом прошлого года сразу на 8 процентов. Такие данные 12 мая 2023 года приводит Росстата.

- С января по март в Петербурге в этом году родились 11,4 тысячи детей. Годом ранее за тот же период в городе насчитали 12,3 тысяч новорожденных. В марте в Петербурге родились 4185 малышей, что на 4,8 процентов меньше, чем в марте прошлого года, - говорится в отчете.

А вот смертность наоборот немного снизилась. За первый квартал этого года в Петербурге умерли 15 тысяч человек, это на 5 тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года. Получается, что естественная убыль населения сократилась почти вдвое.

Свадеб тоже стало меньше. С начала года браки заключили 7,9 тысяч пар, а в прошлом более 9,1 тысяч.