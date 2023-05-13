Беглов выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Эдуарда Сагалаева Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

13 мая 2023 года в возрасте 76 лет скончался Эдуард Салагаев, известный журналист и один из основоположников российского телевидения. Свои соболезнования родным и близким в связи с кончиной Салагаева выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Эдуард Михайлович Сагалаев был первопроходцем нового российского телевидения. Его отличала творческая смелость и умение тонко чувствовать время. Благодаря его таланту журналиста, организатора и политика появились новые форматы телепрограмм, новые телеканалы, - говорится в соболезновании.

Беглов отметил, что Сагалаева высоко ценили и уважали в профессиональном сообществе.

Салагаев занимался радио и телевидением всю свою жизнь. В 1991-1992 года был генеральным директором "Останкино", позже в 90-х года вел передачу "В мире людей", также "Открытые новости".