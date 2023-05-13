Мощный пожар площадью в 300 «квадратов» произошел на мусорном полигоне в Янино

Пожар произошел на полигоне в Ленобласти. Фото: t.me/Megapolisonline

На территории завода по переработке мусора в Янино произошел мощный пожар днем в субботу, 13 мая. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти ,а также в региональной прокуратуре, организовавшей проверку по факту инцидента. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. Уточняется, что горят отходы. Пострадавших в пожаре нет. На место оперативно выдвинулись сотрудники 101-й части Леноблпожспаса.

- В течение часа спасателям удалось локализовать пожар. Открытое горение потушили. Пожарные проливают водой самые глубокие очаги горения, - передает пресс-служба правительства Ленобласти в своем Telegram-канале.

Судя по первым фотографиям с места пожара, в районе были огромные клубы черного дыма. На запах местные жители пока не жаловались.