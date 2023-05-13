«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» и получил золотые медали РПЛ

"Зениту" вручили кубок РПЛ после ничьи с "Краснодаром". Фото: ФК "Зенит"

Матч «Зенита» и «Краснодара» в Петербурге закончился со счетом 2:2. Первый мяч забил бразилец Малком, после чего гости дважды отличились во втором тайме усилиями Баньяца и Ионова. Однако хозяева не испортили болельщикам впечатления от чемпионства и выдали огненную концовку, сравняв счет на последних минутах – это сделал Матео Кассьерра после подачи Дугласа Сантоса.

- Главные эмоции были в прошлом матче со «Спартаком», когда мы стали чемпионами. Но и сегодня хотели порадовать болельщиков. Постарались переломить ход матча и играли с большим преимуществом. Сумели сравнить счет, до последней секунды старались победить, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер зенитовцев Сергей Семак.

Добавим, что после матча с «Краснодаром» петербуржцам наконец-то вручили золотые медали чемпионата России, а также желанный кубок. Следом зенитовцы отправятся по Петербургу на автобусе, чтобы отпраздновать знаменательный день.