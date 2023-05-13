Три километра Ленинского проспекта отремонтируют в 2023 году в Петербурге

В Петербурге отремонтируют три километра Ленинского проспекта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

3,33 километра Ленинского проспекта отремонтируют в 2023 году в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Речь идет о ремонте самого загруженного участка магистрали между проспектами Маршала Жукова и Героев. К работам должны приступить в конце мая. На месте планируют привести в порядок не только асфальт на проезжей части, но и заменить бордюры, сделать комфортабельные тротуары и заняться благоустройством.

- Для маломобильных горожан дорожники занизят бордюрные камни, а на пешеходных переходах оборудуют пологие съезды до уровня проезжей части, - рассказали в администрации Петербурга.

Добавим, что ремонт Ленинского проспекта пройдет в рамках реализации национального проекта о безопасных и качественных дорогах. Всего в 2023 году в Северной столице преобразят 130 километров проезжей части.