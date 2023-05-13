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НовостиОбщество13 мая 2023 18:08

Бастрыкин увидел коррупцию в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Глава СК заявил о недопустимости нарушений в «оборонке»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Александр Бастрыкин уличил несколько корпораций в коррупции на оборонзаказах.

Александр Бастрыкин уличил несколько корпораций в коррупции на оборонзаказах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о ряде коррупционных нарушений при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом он сообщил на одной из лекций на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По словам Бастрыкина, на контрактах по «оборонке» даже выявляют воровство и мошенничество. По его мнению, это не просто недопустимо – а преступно.

- В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, некоторыми российскими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства. Дальше уже просто ехать некуда, - возмутился Александр Бастрыкин.

При этом глава Следкома не стал уточнять, какие именно корпорации попались на коррупции. Добавим, что ПМЮФ продлится в Северной столице до вечера 13 мая. В течение нескольких дней на форуме выступали известные юристы, в том числе зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.