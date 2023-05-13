Госпитализацию в детскую больницу Раухфуса приостановили из-за карантина по кори

В детской больнице имени Раухфуса приостановили госпитализацию из-за кори. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госпитализацию в детскую больницу Раухфуса в Петербурге приостановили с 13 мая из-за карантина по кори. Об этом поспешили предупредить на официальном сайте медучреждения. Как сообщает пресс-служба больницы, такая ситуация продлится вплоть «до особого распоряжения». Постановление о приостановке госпитализации подписала главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова.

- С 13 мая в больнице объявлен карантин по кори. Госпитализация приостанавливается. Посещения пациентов одним из родителей возможно только при предоставлении информации о вакцинации от кори, либо титр АТ (положительный на корь), - уточнили родственникам детей в официальной группе больницы во «Вконтакте».

Добавим, что в медучреждение не будут госпитализировать даже тех детей, которые привиты от кори. Но это не касается дневного стационара, находящегося по другому адресу – постановление Роспотребнадзора его не ограничивает.