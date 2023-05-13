Мотоциклистка разбилась насмерть в ДТП с «Мерседесом» под Выборгом

Девушка на мотоцикле разбилась насмерть в ДТП с пожилым водителем "Мерседеса". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Выборгом 30-летняя женщина на мотоцикле «Ямаха» влетала в «Мерседес» пожилого пенсионера и разбилась насмерть. За рулем иномарки находился 91-летний мужчина, который чудом остался жив. Детали смертельной аварии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По предварительной версии, это именно мотоциклистка налетела на легковушку, а не наоборот.

- ДТП произошло в субботу, 13 мая, в 18:10 на трассе возле поселка Кирилловское в Выборгском районе Ленобласти, - уточнили полицейские. – 30-летняя девушка на «Ямахе» совершила столкновение с «Мерседесом» 91-летнего пенсионера. По факту происшествия проводится проверка.

Добавим, что сотрудники ГИБДД устанавливают все детали смертельного ДТП. При этом не сообщается, потребовалась ли медицинская помощь пенсионеру.