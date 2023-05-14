Температура воздуха превысила климатическую норму в Петербурге 14 мая

Температура воздуха превысила климатическую норму. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Воскресенье 14 мая отметилось на метеорологическом календаре Петербурга потеплением. Так, в городе на Неве в этот день синоптики прогнозируют колебания температуры воздуха от плюс 19 до 21 градуса. Такие показатели, как стало известно, превышают климатическую норму на два-три градуса. Об этом сообщил метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале.

– В Петербурге облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится, – также уточнил он.

К слову, в Ленинградской области похожая погодная картина: термометры будут сегодня показывать от 17 до 22 градусов тепла. Единственное, что может огорчить в выходной день жителей Северной столицы и региона в целом – ветер от трех до восьми метров в секунду.

К слову, в Москве 14 числа гораздо холоднее: непосредственно в столице температура колеблется от плюс 17 до 19 градусов тепла, а по области – от 15 до 20.