Дети прострелили печень и почку 6-летней девочке в Ленобласти

Дети подстрелили 6-летнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

6-летняя девочка из поселка Виллози в Ломоносовском районе Ленобласти серьезно пострадала вечером выходного дня. Как стало известно, один из соседских детей решил поиграться с оставленным ее отцом оружием. И случайно прострелил ребенку печень и почку. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

– Отец пострадавшей девочки привез ее в Детскую больницу №2 с массой травм. Врачи диагностировали у ребенка повреждение печени и правой почки, внутрибрюшное кровотечение. Общее состояние пациентки также тяжелое, – уточняет агентство.

Как стало известно, сейчас за жизнь малышки борются врачи-реаниматологи. По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка. Со слов 37-летнего отца, он действительно показал местным детям свое пневматическое ружье, найденное в сарае. Но забыл его непреднамеренно. А те, в свою очередь, воспользовались его невнимательностью и выстрелили в сторону металлической бочки. Мимо в этот момент шла 6-летняя девочка, которой пуля попала в живот.