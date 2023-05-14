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НовостиПроисшествия14 мая 2023 8:27

317 человек эвакуировали из «Гигант Холла» из-за звонка с виртуального номера в Петербурге

Бомбы также искали в Александровском парке и в трех квартирах в Буграх.
Элеонора КУРЮМОВА
Бомбы искали в Александровском парке и в трех квартирах в Буграх.

Бомбы искали в Александровском парке и в трех квартирах в Буграх.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Три ложных сообщения о заминированных помещениях получили 13 мая сотрудники правоохранительных органов Петербурга и Ленобласти. Они посетили все адреса, с которых, со слов звонивших, пытались совершить теракт. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

– Первый звонок поступил в 15:33 в службу 112 с мобильного телефона 60-летнего жителя Васильевского острова, – уточнили в агентстве.

Со слов неизвестного звонившего, теракт готовили в Александровском парке. До 18:20 спасатели искали бомбы, но не нашли их. Эвакуация не проводилась. Сотрудники пытаются найти обратившегося.

Около пяти часов вечера уже по виртуальному номеру человек сообщил, что заминировали «Гигант Холл» на Кондратьевском проспекте. Оттуда спасатели вывели 317 человек.

И, наконец, в 23:07 сотрудникам полиции позвонил якобы подросток. Он передал информацию о том, что в поселке Бугры Всеволожского района, на Полевой и Английской улицах, оставлены бомбы в трех квартирах. Ни по одному из осмотренных адресов специальных веществ и устройств не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по всем трем случаям.