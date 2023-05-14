Мужчина залил собачника перцовым баллончиком в Шушарах

Мужчина залил собачника перцовым баллончиков в Шушарах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько дней назад жители поселка Шушары обратились в полицию. Они сообщили правоохранителям, что возле дома на Пушкинской улице началась драка. В ходе потасовки мужчины не только «намяли» друг другу бока, но и получили парфюмерный шлейф перца, когда один из них начал распылять баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургской полиции.

– Полицией выясняются и уточняются обстоятельства происшествия, – уточнили в пресс-службе правоохранителей.

На данный момент известно, что конфликт произошел между 32-летним мужчиной, гулявшим со своими детьми, и парой молодых людей, вышедшей на улицу с собакой без намордника. Отца семейства не устроило то, что на животном неполный комплект амуниции и сделал замечание хозяевам. Но очень быстро оппоненты перешли от слов к делу: собачник нанес несколько сильных ударов мужчине с детьми, а он в ответ залил его из перцового баллончика.