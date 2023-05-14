Устроившего разбой в кафе мужчину разыскивает полиция Петербурга

Полиция разыскивает мужчину, устроившего разбой в кафе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 13 мая очевидцы сообщили в полицию Центрального района о неудавшемся разбойнике. Как стало известно, пьяный житель Петербурга, находясь в кафе на Разъезжей улице напал на сотрудника заведения. Мужчина угрожал работнику разбитой бутылкой, а также потребовал деньги из кассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Северной столицы.

– На нарушителя общественного порядка уже завели уголовное дело за разбой, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, денег мужчина не дождался и ушел в находящуюся поблизости аптеку. Оттуда пьяный петербуржец скрылся в неизвестном направлении. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность хулигана и задержать его. К слову, грозит мужчине до десяти лет лишения свободы и, возможно, крупный штраф – вплоть до одного миллиона рублей.