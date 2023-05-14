Полиция задержала угрожавшего ножом петербуржцу мужчину

Полиция задержала мужчину, укравшего два телефона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около шести утра 13 мая в полицию Невского района обратился 28-летний житель Петербурга. Он рассказал правоохранителям, что накануне на него напал неизвестный. Как выяснилось, мужчина угрожал пострадавшему ножом и украл у него два мобильных телефона. После чего попытался скрыться с места преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

– Оперативно прибывшие сотрудники за час обнаружили подозреваемого в нарушении общественного спокойствия, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Нападавшего задержали у 40-го дома по улице Подвойского в Невском районе. Им оказался 38-летний неработающий и ранее неоднократно судимый житель Северной столицы. В отделении полиции на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. По нему мужчина выплатит лишь мелкий штраф. Но сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.