Мощный пожар охватил 600 квадратных метров здания в Красносельском районе Петербурга

Пожар охватил 600 квадратных метров здания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мощный пожар случился воскресным утром 14 мая в 28-м доме на Земской улице в Красносельском районе Петербурга. Как стало известно, загорелась кровля строящегося здания. Огонь охватил 600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС Петербурга.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе.

События развивались быстрее, чем триллерах и боевиках. Загорелось помещение в 11:24. Через 20 минут оперативно прибывшие на место происшествия спасатели присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС. После чего к охваченному огнем зданию прибыла еще одна бригада МЧС. Более часа потребовалось сотрудникам службы, чтобы локализовать разгулявшееся пламя. Только после полудня ранг возгорания понизили до первого номера. Всего на месте работают 25 спасателей на пяти пожарных машинах.