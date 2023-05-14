Серебряную гробницу Александра Невского перенесут из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру

Гробницу Александра Невского перенесут из Эрмитажа в лавру.

Серебряная гробница Александра Невского более 100 лет находилась в Эрмитаже. Но в 2023 году ее решили передать под присмотр РПЦ вместе с ракой – ковчегом, где хранятся мощи. Теперь лавре имени русского князя предстоит создать те уникальные условия, в которых хрупкий культурный объект сохранится. Об этом сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

– Подписали с петербургской епархией договор, по которому экспонат на целых 49 лет передается церкви, – уточнили в пресс-службе музея.

В духовном учреждении должны будут поддерживать не только требуемый температурно-влажностный режим, предписанный музеем, но и сделать для гробницы специальную витрину. Как стало известно, перемещать экспонаты планируют в несколько этапов после того, как сотрудники музея убедятся, что созданные условия не разрушат декор гробницы.

Как уточнили в пресс-службе, передача шедевра декоративно-прикладного искусства лавре приобретает огромный смысл в этот момент для страны и социального мира