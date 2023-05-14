Полиция задержала пенсионера, стрелявшего в воздух из пистолета в Сестрорецке

Полиция задержала 64-летнего стрелка из Сестрорецка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Беспокойная суббота вышла у жителей Курортного района Петербурга. Очевидцы сообщили в полицию о буйном пенсионере, разгуливающем вдоль Песочной улицы. Как стало известно, мужчина решил совершить променад по Сестрорецку, вооружившись пистолетом и лопатой. Пули неизвестный выпускал в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, когда 64-летнего мужчину все-таки задержали оперативно прибывшие сотрудники полиции, он уже успел поругаться с прохожим. Его оппонентом оказался 33-летний сосед, которого нарушитель общественного порядка решил припугнуть еще одним выстрелом вверх. Правоохранители во время задержания изъяли травматический пистолет модели ТТ «Лидер», магазин к нему и шесть патронов.