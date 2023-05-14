У футболиста «Зенита» Малкома родился сын. Фото: t.me/fczenit

Пополнение произошло в семье одного из футболистов петербургского «Зенита». У нападающего сине-бело-голубых Малкома родился мальчик. Молодые родители назвали ребенка Габриэл. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале футбольного клуба.

– Что это за парад рождения? Сначала Алип, потом Родригао, а затем Малком? Радость больша, поздравляем! Или, как говорится, felicitar (поздравляем, исп. - прим. ред.), – оставил комментарий под постом один из читателей канала.

Как стало известно, возлюбленная бразильского спортсмена Летисия родила мальчика 13 мая. Игрока и его спутницу вовсю поздравляют коллеги по полю и фанаты команды из Северной столицы. Малышу желают здоровья и отличного настроения. К слову, болельщики очень озадачены вопросом, отпустят ли спортсмена увидеться с семьей хотя бы на короткий срок.