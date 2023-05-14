Полиция задержала обокравшую пенсионерку на 115 тысяч гадалку из Петербурга

Обокравшую пенсионерку на 115 тысяч гадалку задержала полиция. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Вечером 12 мая правоохранители Невского района во время розыскных действий в Тверской области задержали 37-летнюю жительницу Москвы. Как стало известно, женщина оказалась гадалкой, укравшей у пенсионерки из Петербурга золотые украшения на сумму 115 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

– На задержанную завели уголовное дело по факту мошенничества, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, обвиняемая ворожея неоднократно «выступала» на Невском проспекте. Кроме того, у нее насчитывается несколько судимостей. Но неделю назад, 7 мая ее очередной эзотерической жертвой стала 72-летняя пенсионерка.

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне на улице Дыбенко к ней подошла странная дама. Неизвестная убедила пожилую жительницу Северной столицы, что на ней лежит порча, которую необходимо снять. Вместе они дошли до дома женщины, где ворожея получила от нее четыре серьги, две цепочки, столько же кулонов и три перстня. Избавила ли она пострадавшую от порчи или нет – неизвестно, но скрылась она с места преступления вместе с ювелирными изделиями.