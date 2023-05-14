Уголовное дело завели на избившего фельдшера мужчину в Петербурге

Уголовное дело завели на напавшего на фельдшера мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне раннее утро в отделении полиции Центрального района началось не с кофе. На телефон ведомства поступил звонок с номера «03». Выяснилось, что у 26-го дома по набережной канала Грибоедова неизвестный избил фельдшера скорой помощи. Сейчас на нападавшего завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

– Оперативно прибывшие на место происшествия правоохранители вместе в сотрудниками Росгвардии задержали 29-летнего мужчину, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, изначально самому злоумышленнику требовалась медицинская помощь, которую врачи и оказывали. Но в какой-то момент качество медицинских услуг, вероятно, не понравилось пациенту. За это он избил 32-летнего фельдшера. И теперь уже ему потребовалась помощь коллег. После ряда врачебных процедур потерпевший с различными ушибами отправился домой. Нарушителя обвиняют в нанесении многочисленных побоев. Пока что он находится под подпиской о невыезде.