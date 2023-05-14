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НовостиОбщество14 мая 2023 15:01

Две полосы перекроют на КАД в районе Ленинградской улицы с 16 мая в Петербурге

Работы продлятся до 26 мая
Элеонора КУРЮМОВА
Две полосы перекроют на КАД с 16 мая.

Две полосы перекроют на КАД с 16 мая.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На внутреннем кольце КАД в Петербурге с 16 по 26 мая вводятся временные дорожные ограничения. Так, между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения. Как стало известно, там будут устранять коллейность дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– По третьей и четвертой полосам на период дорожных работ введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час, – уточнил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

Как стало известно, приводить участок с 48 по 56 километр в порядок рабочие будут в круглосуточном режиме, в две смены. В организации также добавили, что сроки ограничений скорректируют в зависимости от погодных условий. Кроме того, на внутреннем кольце установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.