Две полосы перекроют на КАД в районе Ленинградской улицы с 16 мая в Петербурге

Две полосы перекроют на КАД с 16 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На внутреннем кольце КАД в Петербурге с 16 по 26 мая вводятся временные дорожные ограничения. Так, между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения. Как стало известно, там будут устранять коллейность дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– По третьей и четвертой полосам на период дорожных работ введут ограничение скоростного режима до 50 километров в час, – уточнил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

Как стало известно, приводить участок с 48 по 56 километр в порядок рабочие будут в круглосуточном режиме, в две смены. В организации также добавили, что сроки ограничений скорректируют в зависимости от погодных условий. Кроме того, на внутреннем кольце установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.