На укравшего золотые украшения жителя Ленобласти завели уголовное дело

Уголовное дело завели мужчину, укравшего золотые украшения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело завели на 41-летнего грабителя из Ленобласти. Как стало известно, мужчина украл у 59-летней жительницы Лужского района набор ювелирных украшений: золотую цепочку, кулон и серьги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

– Вечером 13 мая в полицию Лужского района обратились очевидцы. Они сообщили, что в микрорайоне Городок неизвестный ограбил женщину, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, нарушитель, забрав драгоценные изделия и недолго думая, попытался оперативно скрыться с места происшествия. Но вскоре его задержал неравнодушный прохожий. Когда на место прибыли сотрудники полиции, нерадивого грабителя передали им прямо в руки. Выяснилось, что мужчина ранее уже был неоднократно судим и на данный момент нигде не работает. К слову, рецидивисту грозит до четырех лет лишения свободы.